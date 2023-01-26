Первое место по продажам занимает легендарный Nokia 1100 – более 250 млн копий за годы существования.

Зарубежный портал Mydrivers опубликовал интересный, и местами ностальгический, топ самых продаваемых телефонов и смартфонов за всю историю человечества. Информация о количестве проданных устройств была взята с официальных сайтов производителей.

Что интересно, топ-20 между собой делят всего четыре компании – Nokia, Apple, Samsung и Motorola. Вероятно, на определенном этапе у вас был хотя бы один из них:

1) Nokia 1100 — 250 млн;

2) Nokia 1110 — 248 млн;

3) iPhone 6 — 224 млн;

4) Nokia 105 — 200 млн;

5) iPhone 6S — 174 млн;

6) iPhone 5S — 167 млн;

7) Nokia 3210 — 164 млн;

8) iPhone 7 — 161 млн;

9) iPhone 11 — 160 млн;

10) Nokia 6600 — 157 млн;

11) Nokia 1200 — 153 млн;

12) Nokia 5230 — 152 млн;

13) Samsung E1100 — 150 млн;

14) iPhone 5 — 147 млн;

15) Nokia 2600 — 135 млн;

16) Moto V3 — 131 млн;

17) Nokia 1600 — 130 млн;

18) Nokia 3310 — 126 млн;

19) iPhone 8 — 125 млн;

20) Nokia 1208 — 100 млн.

Ожидаемо, абсолютным лидером на рынке телефонов является Nokia. В списке из 20-ти моделей целых 11 устройств от легендарной финской компании. Примечательно, но среди них нет ни одного смартфона – только кнопочные телефоны; на рынке сенсорных устройств они особого успеха не снискали.

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Самые ожидаемые смартфоны 2023 года: список

Ранее редакторы известного интернет-издания TechRadar составили список смартфонов 2023-го, о которых мы наверняка будем слышать очень часто в этом году.

Среди них – потенциальный "титановый" iPhone 15 Ultra и Pixel Fold, первый складной смартфон Google. Флагманы Galaxy S23, вероятно, будут самыми популярными в первой половине 2023-го.

В списке самых ожидаемых смартфонов 2023 также упоминаются Samsung Galaxy Z Fold 5 / Flip 5, Sony Xperia IV, Xiaomi 13 Pro и OnePlus 11.

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