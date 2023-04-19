TikTok начнет удалять видео, отрицающие существование изменения климата.

Популярное приложение для коротких видео TikTok заявило, что обновляет свою политику в отношении дезинформации, чтобы нацелить любой контент, который "подрывает устоявшийся научный консенсус" о глобальном потеплении.

Любые ролики, содержащие дезинформацию о климатическом кризисе, будут удалены, пишет Sky News.

Компания также вводит новые функции поиска, чтобы направлять любого, кто ищет информацию о климате, к "достоверной информации", полученной в партнерстве с ООН.

Видео дня

Это похоже на подход, используемый на YouTube, который продвигает ссылки на веб-страницы ООН, посвященные изменению климата, когда люди ищут соответствующие видео.

TikTok заявил, что изменения помогут "расширить возможности точных дискуссий о климате" и "уменьшить вредную дезинформацию".

Изменения будут внесены в субботу в преддверии Дня Земли, ежегодного глобального мероприятия, призванного отметить важность выделения времени, ресурсов и энергии для решения климатического кризиса.

Под давлением правительств из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью из-за того, что он принадлежит китайцам, TikTok за последний год ужесточил свою позицию в отношении вредоносного контента.

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