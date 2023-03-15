Сейчас айсберг дрейфует в 150 километрах от места, где он откололся.

В сети появились первые кадры гигантского айсберга размером с Лондон, который в начале года откололся в Антарктиде. Видео с дрейфующим айсбергом опубликовали британские исследователи.

Как сообщается, кусок льда размером с мегаполис, получивший обозначение A81, откололся от шельфового ледника Антарктиды спустя десять лет после появления первых трещин. Это второй гигантский раскол, зарегистрированный за последние два года.

Динамические кадры с воздуха, сделанные Британской антарктической службой, показывают, насколько массивна эта ледяная глыба, которая выглядит бесконечной даже с высоты. Ученые отмечают, что большая часть массы айсберга скрыта от наших глаз на сотни метров в глубину.

Видео дня

Сейчас A81 плывет в 150 километрах от того места, где он когда-то был частью полярного континента. Он представляет угрозу для деятельности человека и может оказать огромное влияние на местную экологию, говорят ученые.

По мере таяния айсберга высвобождается много питательных веществ, которые могут способствовать росту микроскопических растений, таких как фитопланктон.

Отрицательная сторона заключается еще и в том, что таяние в таких больших масштабах сбрасывает в океан много пресной воды, что снижает уровень солености и делает воды непригодными для многих видов живых организмов.

Айсберг А81 - что о нем известно

Как сообщал УНИАН, айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде в январе 2023 года. Его площадь почти 1550 квадратных километров.

По словам ученых, событие не связано с глобальным потеплением. Откол айсберга был ожидаемым и является "частью естественного поведения шельфового ледника Бранта".

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