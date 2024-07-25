Для мобильных операторов закупка десятков тысяч резервных источников питания в короткие сроки потребует значительных дополнительных инвестиций.

Тарифы на мобильную связь в течение следующего года могут вырасти на 50% из-за расходов компаний на энергооборудование, инфляции и повышения налогов.

Медиаэксперт и автор Youtube-проекта "Переговорка" Александр Глущенко в комментарии Liga.net отметил, что операторы не смогут резко поднять стоимость тарифов. Он отметил, что они вырастут в 2025 году и не только из-за инвестиций в энергооборудование, но как минимум на уровень инфляции и увеличение налогов, ведь с 1 сентября в Украине вырастут акцизы на топливо, которое в больших объемах потребляют генераторы для поддержания работы базовых станций.

"Абонентам следует готовиться к постепенному росту тарифов в течение 2025 года - условно, услуги подорожают на 50% с 1 января до 1 декабря", - прогнозирует Глущенко.

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В компании lifecell отметили, что закупка и установка десятков тысяч резервных источников питания в чрезвычайно короткие сроки потребует значительных дополнительных инвестиций.

"И надо искать баланс между обеспечением связи и возможностью предоставлять услуги абонентам по доступной цене", - отметили в lifecell.

Председатель совета ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Татьяна Попова выразила уверенность, что мобильные операторы приложат все усилия, чтобы обеспечить своих абонентов максимально качественной связью - не только из-за угрозы санкций, но ради своего имиджа и лояльности клиентов, которые в противном случае уйдут к конкурентам.

Но обеспечение энергонезависимости требует колоссальных инвестиций от операторов. При отсутствии преференций со стороны государства расходы на поддержку мобильной связи без централизованной электроэнергии могут привести к существенному росту стоимости мобильных услуг, отметила эксперт.

Мобильная связь во время отключений света - последние новости

Недавно Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) внес изменения в требования работы базовых станций мобильных операторов в условиях военного положения. Отныне мобильные операторы должны обеспечить доступность услуг мобильной связи в течение 10 часов во время отключений электроэнергии, вместо 4 часов как это было раньше.

В Министерстве цифровой трансформации накануне сообщили, что мобильные операторы должны обеспечить 25% сетей генераторами, чтобы они работали 72+ часа без света. Другая часть мобильной сети должна работать 10 часов на аккумуляторных батареях.

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