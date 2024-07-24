Чтобы стабилизировать ситуацию с мобильной связью, НЦУ издал распоряжение, которое должны выполнять представители операторов.

Мобильные операторы должны обеспечить 25% сетей генераторами, чтобы они работали 72+ часа без света. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства цифровой трансформации.

"Президент поставил задачу - стабилизировать ситуацию с мобильной связью и интернетом во время обесточивания", - говорится в заявлении Михаила Федорова, вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации.

Среди решений, которые уже приняли:

Видео дня

обновлены требования НЦУ. Теперь мобильные операторы должны обеспечить 25% сетей генераторами, чтобы они работали 72+ часа без света, другая часть мобильной сети должна работать 10 часов на аккумуляторных батареях. Аккумуляторы работают по принципу повербанка - питают базовые станции во время обесточиваний;

усиленная проверка за выполнением требований. Операторы ежеквартально будут давать апдейты по ситуации НЦУ, а НКЭК их будет проверять;

разработано постановление №352, которое уже принято регулятором. Так операторы смогут подать заявку в Облэнерго, чтобы учреждение модернизировало свои сети, которые идут к базовым станциям. Это позволит быстрее заряжать аккумуляторы.

Также были согласованы объекты, которые должны иметь бесперебойное питание: ОВА передадут соответствующий перечень в Облэнерго. Среди других решений - принятие в парламенте законопроекта об отмене пошлины и НДС на ввоз аккумуляторов и генераторов.

В дополнение к этому продолжается работа над бронированием военнообязанных сотрудников ремонтных бригад, которые будут реагировать на вызовы.

Позже можно будет сообщить в Дие о проблемах со связью, даже если абонент будет в офлайн-режиме.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее ведущие мобильные операторы рассказали, как они готовятся к отключениям света. В частности, для усиления устойчивости сети связи во время блэкаутов "Киевстар" заменила на базовых станциях мобильной связи 115 тысяч литиевых аккумуляторов, которые используют в качестве резервного источника питания.

Также напомним, что эксперт Александр Глущенко дал простой совет, что делать, если нет связи во время блэкаутов.

Вас также могут заинтересовать новости: