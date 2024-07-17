Ранее мобильные операторы могли обеспечить лишь до 4 часов работы связи после отключений электроэнергии.

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) внес изменения в требования работы базовых станций мобильных операторов в условиях военного положения. Отныне мобильные операторы должны обеспечить доступность услуг мобильной связи в течение 10 часов во время отключений электроэнергии, вместо 4 часов как это было раньше.

В распоряжении НЦУ от 15 июля 2024 года отмечается, что до 1 октября 2024 года 60% базовых станций мобильной связи должны быть обеспечены автономным резервным питанием, чтобы соответствовать новой норме. До 1 ноября - 70%, до 1 декабря - 80%, а до февраля 2025 года - не менее 100%.

Кроме того, до 1 декабря не менее 25% базовых станций в каждой области должны быть подключены к генераторам с запасом горюче-смазочных материалов или оборудованы сменным блоком аккумуляторных батарей на первые 72 часа.

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Ситуация со связью во время отключений света

Из-за отключений электроэнергии в Украине инфраструктура мобильных операторов становится зависимой от установленных на базовых станциях батарей и генераторов.

15 июля в "Киевстар" сообщили, что обеспечить каждого абонента качественной связью и интернетом при отсутствии электропитания на базовых станциях технически невозможно.

При этом в Vodafone ответили, что все их базовые станции обеспечены аккумуляторами. Поэтому в теории они должны были бы в течение короткого времени переключаться на работу от аккумуляторов. Впрочем, на практике все зависит от состояния аккумулятора на этот момент.

Кроме того, в компании lifecell отметили, что для полного заряда батарей необходимо не менее 4 часов стационарного питания, а для питания одной базовой станции от генератора необходимо до 50 литров дизельного топлива в сутки.

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