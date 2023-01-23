По данным издания The Wall Street Journal, купертиновцы смогли избежать проблем конкурентов, так как они увеличивали штат сотрудников гораздо медленнее, чем прочие бренды.

Apple – одна из крупнейших компаний в мире. Несмотря на это, купертиновцы до сих пор успешно избегали сокращений рабочих мест, которые коснулись прочих технологических гигантов, включая Microsoft, Google, Meta и Amazon.

По данным издания The Wall Street Journal, сохранить все рабочие места компании помогла более грамотная стратегия найма нового персонала в течение последних лет.

Отмечается, что в Apple смогли избежать проблем конкурентов, увеличивая штат сотрудников гораздо медленнее, чем прочие бренды. Вместе с тем "яблочная" компания известна своей тенденцией к бережливости, с ограниченными льготами для сотрудников и бизнесом, сосредоточенным на аппаратных продуктах и продажах, которые до сих пор не были подвержены экономическому спаду.

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По состоянию на конец 2022 года в ней трудилось в общей сложности 164 тыс. человек. В 2021 году Apple увеличила штат на 6,5 %, наняв 10 тыс. новых сотрудников, а годом ранее работу в компании нашли менее 7000 новых сотрудников. Именно поэтому сейчас компания удивляет своей стойкостью, даже несмотря на разговоры о грядущем снижении квартальных продаж впервые за три года.

Масштабные увольнения в бигтех: кто решил попрощаться с работниками

Согласно оценкам портала Layoffs.fyi, который отслеживает сокращения сотрудников в компаниях по всему миру, более 195 тыс. специалистов потеряли работу в технологических корпорациях и стартапах в 2022 году. Тревожные сигналы об экономическом спаде в IT впервые дали о себе знать в конце 2021 года и продолжились весь прошлый год.

На прошлой неделе Google сообщила о сокрушение более 6% всех рабочих мест. Речь идет об увольнении почти 12 000 сотрудников.

А еще раньше другой техногигант Amazon сообщил, что планирует сократить 18 000 сотрудников на фоне замедления роста онлайн-продаж и возможности рецессии.

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