Речь идет об увольнении почти 12 000 сотрудников.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи в пятницу, 20 января, опубликовал открытое письмо, в котором объявил о массовых сокращениях. В ближайшее время поисковый гигант расстанется с 12 000 человек – это 6% от всего штата компании.

В своем обращении Пичаи поблагодарил всех "гуглеров" за работу и прямо заявил, что компания нанимала людей в одной экономической реальности, а сегодня – совершенно другая.

Отмечается, что увольнения коснутся всех команд, хотя некоторые отдели, в частности, ответственные за рекрутинг и корпоративные функции, будут затронуты в большей степени. Уволенным сотрудникам в США уже разослали уведомления. В течение минимум 4 месяцев с этого момента компания будет выплачивать зарплату, а также сохранит на полгода медицинскую страховку.

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Вдобавок к этому она рассчитается за неотгулянные в 2022 году отпуска и выплатит дополнительные бонусы, а также поможет с сохранением рабочей визы тем, у кого нет американского гражданства.

Масштабные увольнения в бигтех и не думают сворачиваться

Пятничные сокращения в Google – последнее событие, поразившее технологический сектор, после недавнего объявления об увольнении более 10 000 работников в Microsoft в ответ на глобальный экономический спад.

Согласно оценкам портала Layoffs.fyi, который отслеживает сокращения сотрудников в компаниях по всему миру, более 195 тыс. специалистов потеряли работу в технологических корпорациях и стартапах в 2022 году. Тревожные сигналы об экономическом спаде в IT впервые дали о себе знать в конце 2021 года и продолжились весь прошлый год.

Ранее на этой неделе Amazon сообщила, что планирует сократить 18 000 сотрудников на фоне замедления роста онлайн-продаж и возможности рецессии.

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