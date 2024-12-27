Microsoft официально внесла в список проблем еще один баг Windows 11 версии 24H2. На этот раз возникла ошибка, которая не позволяет владельцам ПК установить обновления безопасности поверх двух определенных патчей, пишет The Verge.
Речь идет о патчах KB5044284 и KB5046617. Сообщается, что если они были установлены с помощью носителей на флэшках или компакт-дисках, а не через Центр обновления Windows или сайт Microsoft Update Catalog, то в этом случае ПК не будет получать новые обновления безопасности.
Такая ошибка присутствует на установщиках с Windows 11 24H2, включающих в себя октябрьское или ноябрьское обновления безопасности. Эти патчи были выпущены 8 октября и 12 ноября соответственно.
Если вы столкнулись с проблемой, то пока что единственное решение – это подготовить установочную флешку заново и провести чистую переустановку системы с версией Windows 11 24H2. Тем, кто только планирует установку системы, советуют заранее убедиться, что носитель содержит обновление безопасности за декабрь 2024 года. Microsoft работает над более простым решением проблемы.
Проблемы с обновлениями – не единственная ошибка версии Windows 11 24H2. После установки обновления многие столкнулись с проблемой со звуком, а также вылетами при запуске игр от Ubisoft.
Напомним, накануне Microsoft разрешила устанавливать Windows 11 на несовместимые ПК. Спустя три года с момента выхода самая новая ОС доступна всем. При желании всегда можно вернуться на Windows 10 без потери данных.
Меж тем журналисты отмечают, что с осенним обновлением 24H2 Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12. Microsoft изменила свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции "Windows как сервис", спрятав за крупным обновлением новую операционную систему.