Microsoft просит не пользоваться установщикам Windows 11 на USB-накопителях и компакт-дисках, созданными в октябре и ноябре.

Microsoft официально внесла в список проблем еще один баг Windows 11 вер­сии 24H2. На этот раз возникла ошибка, которая не позволяет владельцам ПК установить обновления безопасности поверх двух определенных патчей, пишет The Verge.

Речь идет о патчах KB5044284 и KB5046617. Сообщается, что если они были установлены с помощью носителей на флэшках или компакт-дисках, а не через Центр обновления Windows или сайт Microsoft Update Catalog, то в этом случае ПК не будет получать новые обновления безопасности.

Такая ошибка присутствует на установщиках с Windows 11 24H2, включающих в себя октябрь­ское или ноябрь­ское обнов­ле­ния без­опас­но­сти. Эти патчи были выпущены 8 октября и 12 ноября соответственно.

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Если вы столкнулись с проблемой, то пока что единственное решение – это подготовить установочную флешку заново и провести чистую переустановку системы с версией Windows 11 24H2. Тем, кто толь­ко пла­ни­ру­ет уста­нов­ку систе­мы, сове­ту­ют зара­нее убе­дить­ся, что носи­тель содержит обновление безопасности за декабрь 2024 года. Microsoft работает над более простым решением проблемы.

Про­бле­мы с обнов­ле­ни­я­ми – не един­ствен­ная ошиб­ка вер­сии Windows 11 24H2. После установки обновления многие столкнулись с проблемой со звуком, а также вылетами при запуске игр от Ubisoft.

Напомним, накануне Microsoft разрешила устанавливать Windows 11 на несовместимые ПК. Спустя три года с момента выхода самая новая ОС доступна всем. При желании всегда можно вернуться на Windows 10 без потери данных.

Меж тем журналисты отмечают, что с осенним обновлением 24H2 Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12. Microsoft изменила свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции "Windows как сервис", спрятав за крупным обновлением новую операционную систему.

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