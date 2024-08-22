Компания сообщила, что вслед за "Пуском" находится в процессе отказа от "Панели управления".

Компания Microsoft продолжает внедрять в Windows 11 новые функции, попутно избавляясь от старых, которые, по мнению разработчиков, уже исчерпали свою актуальность и должны уступить место более современным приложениям. Очередное нововведение коснется "Панели управления", столь же привычной пользователям, как и меню "Пуск".

Впервые слухи об отказе от "Панели управления" появились еще в 2011 году с выходом Windows 8, но до сих пор один из старейших компонентов продолжал существовать. Теперь на сайте поддержки Microsoft появилась новая запись, в которой сказано, что в скором времени от "Панели управления" в Windows избавятся.

Как пояснили в компании, "Панель управления" по-прежнему существует благодаря определенным факторам, связанными с доступом к некоторым подразделам, которые пока еще не были перенесены. И рекомендует использовать вместо нее приложение "Настройки", которое предлагает более современный и оптимизированный интерфейс.

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Напомним, "Панель управления" впервые появилась в Windows в 1985 году с выходом OC версии 1.0 Ранее в список устаревших продуктов попали утилиты Paint 3D и WordPad, а также легендарная кнопка "Пуск".

Как уже сообщал УНИАН, Microsoft спустя почти 30 лет убрала из Windows раздражающее ограничение на размер разделов FAT32 в 32 ГБ. Теперь лимит объема будет увеличен до 2 терабайт, но только при форматировании диска через командную строку.

К слову, если откладывали следующий апдейт Windows, сейчас самое время его установить. В рамках августовского "вторника обновлений" Microsoft обнаружила и уже исправила 90 уязвимостей в операционных системах Windows 10 и 11.

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