Они продолжат функционировать, как и прежде, но можно забыть про новые функции и обновления безопасности.

Microsoft объявила, что с 14 октября 2025 года прекратит обновлять приложения из пакета Office на Windows 10. Эта дата совпадает с завершением срока поддержки самой операционной системы.

"Для полноценного использования Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Defender, OneDrive и Designer на вашем ПК, вам необходимо будет обновиться до Windows 11", – говорится в сообщении в блоге компании.

Прекращение поддержки не означает, что офисные приложения внезапно перестанут работать. Они продолжат функционировать, как и прежде, однако со временем могут возникнуть проблемы с производительностью и стабильностью из-за отсутствия патчей безопасности. О новых функциях тоже придется забыть.

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Microsoft объявила, что 2025 станет "годом перехода на Windows 11". Но эта операционная система до сих пор остается довольно непопулярной. Спустя три года с момента выхода ОС установлена меньше, чем на 35% ПК. Многие отдают предпочтение функционалу и интерфейсу "десятки".

Жизненный цикл Windows 10 заканчивается в конце этого года, но Microsoft впервые предлагает пользователям возможность продолжить пользоваться старой ОС и получать обновления платно. За 30 долларов можно получить дополнительный год поддержки. Но купить такую поддержку можно будет лишь один раз без возможности дальнейшего продления.

Microsoft постоянно совершенствует Windows 11, делая ее более привлекательной для обычных пользователей и корпоративных клиентов. В конце декабря 2024-го компания разрешила устанавливать операционку на несовместимые ПК. А среди Steam-юзер W11 является самой популярной ОС для игр.

Меж тем журналисты отмечают, что с осенним обновлением 24H2 Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12. Microsoft изменила свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции "Windows как сервис", спрятав за крупным обновлением новую операционную систему.

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