После рекордного пика в октябре, Windows 11 снова теряет долю рынка.

Данные аналитического агентства Statcounter показали интересную динамику использования операционных систем Microsoft. С октября 2024 года доля Windows 11 упала с 35,58% до 34.1%, а у "десятки", наоборот, выросла с 60,95% до 62.73%.

Изменения пусть и небольшие, но довольно показательные, учитывая, что поддержка Windows 10 заканчивается уже в октябре 2025 года. Более того, не так давно Microsoft разрешила устанавливать Windows 11 на несовместимые ПК, но и это не увеличило популярность новой ОС.

Распределение долей разных версий Windows в мире:

Windows 10 — 62.73%

Windows 11 — 34.1%

Windows 7 — 2.4%

Windows 8.1 — 0.29%

Windows XP — 0.23%

Windows 8 — 0,18%

Распределение долей разных версий Windows в Украине:

Windows 10 — 67.48%;

Windows 11 — 27.91%;

Windows 7 — 3.65%

Windows 8.1 — 0.53%

Windows XP — 0.31%

Windows 8 — 0,09%

Как видно, Windows 8.1 и более старыми OC люди все еще пользуются, но популярность у этих систем сильно ниже, чем у актуальных Windows 10 и 11, на которые приходится доля в 96,83%.

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Напомним, у желающих остаться на "десятке" будет возможность и дальше получать обновления безопасности через подписку Extended Security Updates, которая стоит 30 долларов в год. Однако купить такую поддержку можно будет лишь на один год без возможности дальнейшего продления.

Меж тем журналисты отмечают, что с осенним обновлением 24H2 Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12. Microsoft изменила свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции "Windows как сервис", спрятав за крупным обновлением новую операционную систему.

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