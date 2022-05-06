Компания пожертвовала более 750 тыс. евро организациям Красного Креста для оказания гуманитарной помощи Украине.

IT-компания TeamViewer, разработчик сервиса, позволяющего получить удаленный доступ к другим компьютерам, уходит с рынка России и Беларуси.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Мы глубоко шокированы ужасным нападением России на Украину. Как глобальная компания, TeamViewer поддерживает универсальные ценности свободы и демократии, и мы осуждаем любые формы насилия и агрессии. Поскольку эта война постоянно обостряет и сильно нарушает наши ценности, мы решили полностью прекратить любую деловую деятельность в России и Беларуси", - говорится в заявлении.

Также с целью поддержки Украины TeamViewer сейчас бесплатно предлагает свои продукты всем организациям в стране.

Кроме того, компания пожертвовала более 750 тыс. евро организациям Красного Креста для оказания гуманитарной помощи на местах.

Как сообщал УНИАН, великий японский концерн Toshiba Group приостановил прием заказов и инвестиции в РФ. Также отмечается, что компания передаст в общей сложности 100 млн иен (719,3 тыс. евро) Верховному комиссару ООН по делам беженцев и японской неприбыльной организации, для оказания гуманитарной помощи пострадавшим из Украины.

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