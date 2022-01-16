Способов скачать музыку с ютуба существует огромное количество. При этом, каждый из них отличается своими особенностями интерфейса, дополнительными функциями либо же операционной системой, на которой доступна корректная работа программы.
УНИАН собрал в одной заметке список лучших способов скачать музыку с YouTube. Помните, что практически вся музыка на этой площадке защищена авторскими правами. Но есть и те, которые можно использовать в свободном доступе.
Онлайн-сервисы для скачивания музыки с YouTube
- Converto
Converto – крайне простой сервис, который позволяет быстро скачать музыку с YouTube. Для скачивания понадобится только ссылка на оригинальный трек в YouTube. Вставьте ее в нужное поле и сервис автоматически ее обработает. После этого вам будет доступен файл для скачивания.
Сервис предлагает также возможность обрезать трек, задать его имя и другие особенности.
- 9Convert
9Convert – работает по аналогичному принципу, что и Converto. Для скачивания нужна только ссылка на трек.
- y2mate
y2mate – сервис, предлагающий два способа скачивания музыки с YouTube. Первый аналогичный предыдущим площадкам требует ссылки на оригинальный трек в YouTube.
Или вообще никуда не ходить и просто дописать к URL нужного ролика символы pp между youtube и .com. Вот так: https://www.youtubepp.com/watch.
Расширения для браузера для скачивания музыки с YouTube
- YouTubeVideoDownloader
YouTube Video Downloader – это специальный плагин, который устанавливается в ваш браузер и позволяет скачать музыку с площадки YouTube. После установки пользователю будет доступна характерная кнопка для загрузки под аудиодорожками.
Что примечательно, плагин не доступен в стандартном магазине расширений, а потому его придется установить с официального сайта.
Программы для компьютера для скачивания музыки с YouTube
- MediaHuman YouTube to MP3
MediaHuman YouTube to MP3 – удобная и функциональная утилита для скачивания музыки. Позволяет скачивать целые плейлисты. Работа осуществляется по известному принципу – для скачивания необходима ссылка на трек.
Поддерживает загрузку в несколько потоков и позволяет изменять сценарии автоматизации, теги и другие параметры.
- ClipGrab
ClipGrab – не менее отличный сервис для скачивания музыки с YouTube. Главной его особенностью считается то, что помимо загрузки программа предоставляет возможность поиска нужного трека прямо в окне приложения.
- 4K YouTube to MP3
4K YouTube to MP3 – простой сервис для загрузки музыки с YouTube. Благодаря автоматическому распознаванию ссылок в буфере обмена скачивание происходит очень быстро. Можно настроить качество, формат и другие важные параметры для получаемых треков.
Приложения на Android для скачивания музыки с YouTube
Поскольку Google защищает треки YouTube авторскими правами и не позволяет их скачивать официально все приложения и плагины для загрузки музыки придется устанавливать со сторонних сайтов через файлы APK.
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Важно учитывать, что такой способ крайне рисковый и вероятность попасть на вирусы или вредоносное ПО довольно велика. Поэтому ниже представлен перечень программ, которые проверенны и позволяют без проблем скачивать музыку с YouTube на Android:
Приложения схожи между собой и работают по одному принципу, который уже описывался ранее. Для скачивания необходима ссылка на оригинальный трек в YouTube. После загрузки файлы сохраняются в галерею либо в память телефона.
Приложения на iOS для скачивания музыки с YouTube
Для операционной системы iOS специальных приложений для загрузки музыки с YouTube тоже нет. В случае, когда необходимо скачать музыку на устройстве Apple, рекомендуем воспользоваться онлайн-сервисами, которые описывались с самого начала. Просто откройте нужную ссылку в окне браузера и воспользуйтесь нужными функциями.
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