Исключением остаются устройства под управлением Android 9 и более ранних версий.

Google официально отказывается от "Ассистента" в пользу Gemini. В ближайшие месяцы компания начнет заменять классический цифровой помощник на Android-гаджетах новым ИИ-помощником.

"Кроме того, мы обновим планшеты, автомобили и устройства, подключаемые к вашему телефону, включая наушники и часы, до Gemini", – говорит Google. "Мы также привносим новый опыт на базе Gemini в домашние устройства, такие как динамики, дисплеи и телевизоры".

Исключением остаются устройства под управлением Android 9 (и более ранних версий), а также с 2 ГБ ОЗУ и меньше – для них Google "Ассистент" останется доступным.

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Gemini уже можно установить на новые смартфоны Pixel, Samsung и OnePlus, но только в качестве опционального решения, а не стандартного приложения. Для этого необходимо запустить Google Assistant и согласиться на его замену на Gemini.

На момент запуска в 2024 году Gemini имел ограниченный набор функций по сравнению с Assistant. Пользователи жаловались на отсутствие интеграции с умными устройствами и ухудшение работы голосового поиска. Но постепенно Google расширяет функционал ИИ-помощника.

Google известна, в числе прочего, тем, что регулярно закрывает свои сервисы. Ранее "кладбище" закрытых проектов пополнил Google Podcasts, который с момента запуска был загружен более чем на 500 млн устройств.

Также сообщалось, что Google отключила функцию просмотра веб-сайтов из кэша. Она не только позволяла получать доступ к материалам, которые были удалены или изменены, но и была полезна во время временных сбоев.

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