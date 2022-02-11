Apple добавит предупреждения об ответственности.

В Apple заверили, что им известно о нежелательном отслеживании при помощи AirTag и преступлениях, совершенных при помощи этого гаджета, и пообещали выпустить обновление для решения проблемы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Apple.

"Мы активно работаем с правоохранительными органами по всем запросам, связанным с AirTag, которые мы получаем. На основании наших знаний и обсуждений с правоохранительными органами - случаи неправильного использования AirTag редки. Однако каждый случай - уже слишком много", - отметили в компании.

В пример Apple приводит ситуации, когда людей отслеживали благодаря ключам с AirTag или оставленным в машине AirPods.

Компания пообещала добавить предупреждения об ответственности за незаконную слежку.

"В грядущем обновлении программного обеспечения каждый пользователь, настраивающий свой AirTag в первый раз, увидит сообщение, в котором четко указано, что AirTag предназначен для отслеживания их собственных вещей, что использование AirTag для отслеживания людей без согласия является преступления во многих регионах мира", - говорится в сообщении.

Apple предупредила, что может предоставить полиции сведения об учетной записи Apple ID, которая связана с устройством, чтобы задержать человека и предъявить обвинения.

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