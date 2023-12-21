Более 77 тысяч пользователей в США столкнулись с проблемами на пике сбоя.

В четверг, 21 декабря, в работе социальной сети Х (Twitter) Илона Маска произошел глобальный сбой, было зафиксировано много сообщений о неисправности. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что более 77 тысяч пользователей в США столкнулись с проблемами на пике сбоя. Из-за сбоя не отображались публикации ни в ленте, ни в личном профиле пользователей. Также сообщалось о проблемах в работе приложения и перебоях при входе через веб-сайт.

Пользователи в Канаде, Великобритании, Франции и других странах сообщили о проблемах с доступом как к X, так и к X Pro, ранее известному как TweetDeck.

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По состоянию на сейчас работа соцсети возобновилась. Причина сбоя пока не известна.

Проблемы Илона Маска с Twitter

После того как Илон Маск приобрел соцсеть Twitter, на платформе ухудшилась модерация контента, что привело к "взрыву" публикаций, насыщенных языком ненависти и дезинформацией. Ситуация стала особенно критической после событий на Ближнем Востоке. Поэтому Еврокомиссия направила компании официальный запрос, чтобы там объяснили, как соцсеть борется с незаконным контентом и дезинформацией.

18 декабря стало известно, что Европейская комиссия открыла производство о распространении токсичного контента в социальной сети американского миллиардера Илона Маска Х.