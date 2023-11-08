Еще должны быть наработаны технические возможности, чтобы пограничники могли онлайн проверять действительность согласия на выезд, которые будут проработаны в приложении "Дія".

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объяснил, каким образом приложение "Дія" будет иметь отношение к оформлению временного разрешения на выезд ребенка за границу.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно сообщения Министерства цифровой трансформации о тестировании новой опции в приложении "Дія" - предоставление родителями друг другу разрешения на выезд ребенка за границу.

По словам представителя пограничной службы, ситуация в этом вопросе "неизменна", и в нем есть "два направления".

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"Это согласие от одного из родителей на временный выезд ребенка в сопровождении другого родителя - это общая норма, которая и на данный момент действует, и действовала до военного положения. На время действия военного положения, конечно, что та норма, которая делала возможным пересечение границы ребенка с одним из родителей без нотариально заверенного согласия другого родителя, - она продолжает действовать", - пояснил Демченко.

Так, отметил он, здесь речь идет об "облегчении на будущее". "Сейчас, в рамках этого направления, должны быть еще наработаны технические возможности для того, чтобы и пограничники, в том числе, имели возможность онлайн проверять действительность таких согласий, которые будут проработаны в приложении "Дія", - сказал спикер.

На уточнение, нет ли сейчас случаев, когда требуется согласие второго родителя на пересечение ребенком государственной границы Украины, Демченко отметил: "Родители могут воспользоваться и тем условием, которое действует на время военного положения, то есть просто следовать ребенку с одним из родителей или же в сопровождении бабушки, ближайших родных, совершеннолетних брата, сестры. Или же, если кто-то хочет, они, конечно, могут применить для пересечения границы и получения к себе нотариально заверенного согласия".

Представитель ГПСУ добавил, что это исключительно желание каждого из родителей, пересекающих границу, и что на время действия военного положения согласие второго родителя не будут требовать.

Выезд детей за границу - новости

Как сообщал УНИАН, 7 ноября вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров проинформировал, что правительство поддержало возможность оформление временного разрешения на выезд ребенка за границу через государственное приложение "Дія".

Федоров пояснил, что для этого необходимо, чтобы оба родителя имели "Дію": один направляет заявление о разрешении, а второй дает согласие в приложении "Дія. Підпис". Затем данные автоматически вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния, а пограничники смогут проверить все онлайн.

По словам министра, новая услуга в "Дії" будет полностью безвозмездной. При этом доступным для родителей останется и классический способ оформления такого согласия у нотариуса.

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