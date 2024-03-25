По данным источника в продаже появится сразу три версии Galaxy Watch 7. Одна из них составит конкуренцию Apple Watch Ultra.

Samsung Galaxy Watch – одна из самых популярных линеек на рынке смарт-часов. В 2024 анонс нового поколения должен состояться уже в июле, и если информация подтвердится, компания представит сразу три модели Galaxy Watch 7.

Как известно, серия Galaxy Watch 6 насчитывает две конфигурации. По данным портала SamMobiles, третья модель в новом поколении будет премиальными и сверхзащищенным часами. Этот вариант, как ожидается, составит конкуренцию флагманским часам Apple Watch Ultra.

Также источники отмечают, что все Galaxy Watch 7 получат удвоенные объем встроенной памяти, с 16 до 32 гигабайт. Увеличение объема пространства позволит закачать в часы еще больше приложений и музыки даже после установки приложений и циферблатов. Должны быть версии как с Wi-Fi, так и с eSIM.

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В ранних сообщениях говорилось, что Galaxy Watch 7 станут первым устройством Samsung на базе 3-нм процессора Exynos, который будет на 50% более энергоэффективным по сравнению с процессором Watch 6. А значит, можно ждать и прироста в автономности.

Ожидается, что серию Galaxy Watch 7 анонсируют в ходе июльского ивента Galaxy Unpacked. Там же покажут новое поколение складных смартфонов и "народный" Galaxy S24 FE.

Также до конца 2024 году в продажу поступит Galaxy Ring – умное кольцо, которое измеряет "жизненную силу" своего владельца. СМИ предсказывают, что это будет хит и убийца умных часов и фитнес-браслетов. Нечто похожее готовит и Apple.

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