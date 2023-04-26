Беседы, начатые в таком режиме, не будут использоваться OpenAI для обучения и улучшения сервиса.

С последним обновлением в ChatGPT появилась возможность активировать своеобразный режим инкогнито, в котором не будет сохраняться история переписки с чат-ботом. Кроме того, беседы, начатые в таком режиме, не будут использоваться OpenAI для обучения и улучшения сервиса, пишет Reuters.

Как поясняют СМИ, на такой шаг разработчики пошли после повышенного внимания к тому факту, что ChatGPT и другие чат-боты собирают данные сотен миллионов пользователей для улучшения и тренировки ИИ-моделей.

Накануне Италия первой в Европе заблокировала ChatGPT, объяснив это беспокойством по поводу обработки персональных данных. В OpenAI при этом отметили, что новые функции были добавлены не из-за запрета, а после многомесячных усилий, направленных на то, чтобы поставить пользователей "на место водителя" в отношении сбора данных.

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При этом OpenAI по-прежнему будет хранить "беседы" пользователей с ботом в течение 30 дней, чтобы отслеживать любые злоупотребления, после чего чаты будут остаточно удаляться.

Кроме того, в ближайшие месяцы в ChatGPT также появится подписка для бизнеса, которая не будет использовать разговоры для обучения ИИ по умолчанию. Также пользователи получат расширенные возможности по управлению личными данными.

Ранее компания OpenAI объявила о старте программы вознаграждений по нахождению ошибок в своем чат-боте. Тем, кому удастся обнаружить уязвимости в работе и недостатки ChatGPT, заплатят от 200 до 20 000 долларов.

Напомним, в середине марта чат-бот ChatGPT обновили до языковой модели GPT-4. Теперь нейросеть способна понимать не только текст, но и распознавать изображения – и может объяснить даже значение мемов. Ожидается, что выходящая в конце 2023 года GPT-5 достигнет ранее невиданного уровня ИИ.

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