Шестиногий робот успешно прошел испытания в Антарктиде.

В Китае ученые создали шестиногого робота-собаку, который в условиях экстремального холода носит тяжелые грузы - испытания, прошедшие в Антарктиде, подтвердили адаптацию уникальной машины к температуре до -40°C.

По данным Interesting Engineering, на обнародованных разработчиками кадрах видно, как робот перемещает на спине пакет, передвигаясь по территории китайской полярной исследовательской станции.

Отмечается, что робот выглядит как адаптация модели, разработанной Lenovo, и выдерживает температуру до - 40 градусов по Цельсию. Способствуют такой выносливости специальные ботинки, в которые обувают уникальную машину.

По словам ученых, ботинки имеют отличные антискользящие характеристики и минимизируют повреждения ледяной поверхности, снижая давление на лед.

"Испытания, проведенные на китайской станции "Чжуншань" в Антарктиде, показали, что шестиногий робот-собака может ходить и переносить предметы по скользким, холодным ледяным поверхностям", - сказано в публикации.

Как отмечается, он способен переносить грузы весом от 70 до 100 кг.

По словам директора Шанхайского отделения Исследовательского института Lenovo Мао Шицзе, "обувной" материал выдерживает экстремально низкую температуру и минимизирует давление при соприкосновении "собаки" с ледяной поверхностью. В результате, "животное" не поскальзывается, а повреждение льда практически исключено.

"Это позволяет роботу ходить по льду так, как если бы это была ровная поверхность", - объяснил Мао Шицзе.

Акцентируется, что при жутком холоде, благодаря теплоизоляционному оборудованию и специализированным аккумуляторам, робот способен непрерывно работать четыре часа. Более того, "собака" может выполнять и более важные задачи, например, переносить детекторы ледяных трещин выявления скрытых опасностей.

"Безопасность является приоритетом, поскольку трещины во льду часто невидимы", - пишет издание.

В перспективе - интеграция "собаки" с дронами и подводными роботами для выполнения совместных операций по отбору проб под водой, модификация для контроля оборудования, обнаружения его поломки, ржавчины, утечки масла.

Разработчики также исследуют потенциал ноу-хау в отношении помощи пожилым людям - возможно, "собаки в ботинках" скрасят одиночество пенсионеров и окажут им всяческую помощь с помощью передовых технологий ИИ.

"Согласно GT, высокая грузоподъемность и стабильность движений робота делают его универсальным для различных задач в науке, промышленности и повседневной жизни", - отмечают авторы.

Роботы-собаки китайского производства находят применение на электростанциях, военной логистике. Как сообщает South China Morning Post, подобные машины уже применялись в различных ситуациях, например, в ходе высокогорных логистических операций, где транспортировали запасы, и во время совместных учений Народно-освободительной армии Китая с военными Камбоджи.

Развитие роботов в мире

Напомним, в Китае запланировали провести первые в мире соревнования с участием роботов. Марафон пройдет в апреле в Пекине - в районе Дасин. Говорилось, что гуманоидные роботы, разработанные компаниями со всего мира, примут участие в забеге вместе с 12 000 бегунами-людьми. По имеющейся информации, уникальный забег предусматривает дистанцию 21 км. Призы получат трое лучших участников.

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