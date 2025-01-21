Уникальный забег предусматривает дистанцию в 21 км.

В Китае запланировали провести первый в мире забег, в котором люди будут соревноваться с человекоподобными роботами. Как сообщает Interesting Engineering со ссылкой на South China Morning Post (SCMP), марафон запланирован на апрель и пройдет в Пекине - в районе Дасин.

По данным издания, гуманоидные роботы, разработанные компаниями со всего мира, примут участие в забеге вместе с 12 000 бегунами-людьми.

"Эти беспрецедентные соревнования отражают амбициозное стремление Китая стать мировым лидером в области искусственного интеллекта и робототехники", - пишет Interesting Engineering.

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По имеющейся информации, уникальный забег предусматривает дистанцию 21 км. Призы получат трое лучших участников.

"Согласно условиям, представленным Пекинским районом экономико-технологического развития, компании, научно-исследовательские институты, клубы робототехники и университеты со всего мира примут участие в марафоне со своими роботами", - говорится в публикации.

Ключевое требование к разработчикам - роботы должны иметь вид, максимально похожий на человеческий. Они также должны быть оснащены механической структурой, позволяющей им ходить или бегать на двух ногах, за исключением использования колес. Рост гуманоидов должен быть в пределах от 0,5 до 2 метров. К участию допускаются как дистанционно управляемые, так и полностью автономные машины, а во время гонки разрешается замена батарей.

Использование роботов в марафонах

В прошлом году четвероногий робот RAIBO2, разработанный KAIST, завершил полный марафон в Южной Корее. Он преодолел дистанцию в 42,2 км всего за чуть более 4 часов на одном заряде. Этот успех сделал RAIBO первым в мире четвероногим роботом, который успешно завершил полный марафон.

Также описывается гуманоид "Тяньгун", который в 2024 году принял участие в полумарафоне в Ичжуане (Пекин). Он ненадолго присоединился к бегунам, и для мотивации спортсменов выполнил роль "замыкающего пейсмейкера".

"Китай рассматривает гуманоидных роботов как стратегически важную отрасль для экономического роста и технологической независимости. Эта стратегия направлена на конкуренцию с США, которые ввели ограничения на доступ Китая к передовым технологиям", - отмечают авторы статьи.

Кроме того, роботы помогут Китаю решить насущные проблемы, такие как старение населения и сокращение рабочей силы. Например, в прошлом году гуманоиды использовались на производственных мощностях автопроизводителя BYD.

Кроме того, Китай все больше привлекает роботов для оказания помощи пожилым людям: "машины" обеспечивают эмоциональную поддержку, контролируют состояние здоровья и помогают в управлении умным домом.

Согласно недавнему отчету государственного информационного агентства Синьхуа, к 2030 году китайская индустрия робототехники может достичь рыночной стоимости 54,6 миллиарда долларов.

Развитие роботов в мире

Как сообщал УНИАН, роботы-пылесосы из Китая начали преследовать хозяев и их питомцев, нецензурно выражаться и выкрикивать расистские оскорбления.

По данным ABC News, с этим столкнулись сразу в нескольких городах США. Предположительно, это делали злоумышленники, которые обнаружили уязвимость в системе безопасности пылесосов и подключились к ним удаленно. У тех есть микрофон и камера, поэтому за людьми могли следить. Один из пользователей рассказал, что смотрел телевизор, когда его робот-пылесос неожиданно начал издавать странные звуки, похожее на прерывистый радиосигнал. В мобильном приложении он заметил, что кто-то получил доступ к камере пылесоса и функции дистанционного управления. Мужчина сменил пароль и перезагрузил его. Но через некоторое время пылесос снова начал движение, а из его динамика раздались оскорбительные выкрики.

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