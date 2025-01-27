У собаки конфисковали лакомства и игрушки.

В китайской провинции Шаньдун полицейскую собаку "депремировали" за то, что та спала на работе и мочилась в собственную миску с едой.

Как пишет South China Morning Post, корги по имени Фузай родился в августе 2023 года. Когда собаке исполнилось четыре месяца, владелец отдал ее в полицейскую кинологическую базу в городе Вэйфан, где ее обучили поиску взрывчатки.

Вскоре пес стал настоящей звездой интернета - страница, на которой публикуют новости о жизни и подготовке Фузая и других полицейских собак, имеет более 384 тысяч подписчиков. Недавно там появилось видео, на котором корги "благодарят" за успешную работу и повышение авторитета местных полицейских собак. Его наградили красным жетоном, лакомствами и игрушками, однако сразу забрали "премию":

Видео дня

"Из-за твоего недавнего поведения, усталости на рабочем месте и даже мочеиспускания в собственную миску, мы вынуждены сделать тебе замечание и конфисковать твои лакомства в качестве наказания".

Другие новости о служебных собаках

Напомним, в начале полномасштабного вторжения РФ американские кинологи передали бронежилеты для служебных собак, которые находятся на украинском пограничье.

А весной прошлого года в полицию Киевщины прибыли одиннадцать служебных собак, которых тренировали искать взрывчатые вещества и оружие в Нидерландах.

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