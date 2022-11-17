В то же время жители Харьковщины и Житомирщины снова на связи.

Сейчас трудности со связью наблюдаются в девяти областях Украины. Проблемы возникли после ракетной атаки россиян по украинским городам.

"Из-за сотен выпущенных российских ракет многие украинские города снова без света и имеют перебои со связью. Это следствие разрушенной энергетической инфраструктуры и выключенных базовых станции. Всего за сутки благодаря усилиям энергетиков и мобильных операторов 3 тысяч базовых станций возобновили работу. Так жители Харьковщины и Житомирщины снова на связи. В целом сейчас в 9 областях все еще трудности со связью", - сообщил вице-премьер–министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Он проинформировал, что на Одесчине работает 38% сетей, на Николаевщине — 67%, на Хмельнитчине и Волыни — 69%, на Черниговщине — 77%, на Киевщине — 78%, на Закарпатье – 79%, на Львовщине — 81%, на Винниччине — 82%.

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"Однако это временно. Энергетики, телекомкомпании и команда Минцифры работают 24/7, чтобы максимально оперативно восстановить связь. Пока советуем пользоваться национальным роумингом и подключаться к Wi-Fi", - сказал министр.

Ракетный удар по Украине 17 ноября - что известно

17 ноября русские оккупанты запустили по Украине по меньшей мере 16 крылатых ракет. ПВО сработали в нескольких областях, а над Киевом уничтожили четыре российские ракеты и пять беспилотников. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты выбрали своими целями газодобывающие предприятия и завод "Южмаш" в Днепре, где пострадали восемь человек.

Ким того, русские ударили ракетами по Изюмскому району Харьковской области, где пострадало трое работников объектов критической инфраструктуры.

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