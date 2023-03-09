Проблемы с подключением наблюдаются после широкомасштабных российских ракетных атак по Украине.

Украинцев предупредили о возможных проблемах с интернетом и связью на фоне массированного ракетного удара войск РФ по Украине. Очередное проявление терроризма россиян уже прокомментировал лидер страны Владимир Зеленский.

Как отметили специалисты сервиса NetBlocks, утром 9 марта трафик уже упал в некоторых регионах Украины. Это связно с экстренными отключениями электроэнергии.

"Подтверждено: показатели показывают значительное снижение подключения к интернету во многих регионах Украины после широкомасштабных российских ракетных атак сегодня утром, главным образом из-за аварийного отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Также из-за отключения света в некоторых районах Украины наблюдаются проблемы с мобильной связью.

Армия РФ атаковала энергетические объекты Украины

Напомним, что в ночь на 9 марта враг осуществил новую попытку дестабилизировать Украину за счет уничтожения ее энергетической инфраструктуры. Одним из первых о соответствующих прилетах сообщил спикер Одесской ОВА. В качестве превентивной меры об отключениях света объявили в ряде областей Украины.

Позже в ДТЭК уточнили, что ночью войска РФ нанесли удары по трем теплоэлектростанциям. Там сообщили о проблемах с оборудованием. На данный момент энергетики работают над восстановлением линий.

Также прилет по энергетическому объекту недавно подтвердил глава ОВА Ивано-Франковской области. Он уточнил, что жертв и пострадавших вследствие инцидента нет.

Вас также могут заинтересовать новости: