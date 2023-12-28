Сейчас устройство можно купить через краудфандинговую кампанию на Kickstarter за 159 долларов.

На краундфандинговой платформе Kickstarter, где энтузиасты собирают деньги на свои проекты, появился по-настоящему уникальный гаджет – это компактная ретро-консоль, которую можно носить на руке как часы. Подобных устройств нет на рынке.

Называется гаджет Retro Gaming Watch. У него квадратный корпус и ремешок, а на верхней части установлен небольшой экран – на него выводится информация о времени, погоде и прочие данные. Корпус открывается, как раскладушка, а под ним находится еще один 1,54-дюймовый дисплей.

Под внутренним дисплеем расположены элементы управления: крестовина и четыре кнопки. Внешне устройство напоминает классическую консоль Game Boy.

Внутри устройства работает чип, который позволит запускать 8-битные или 16-битные игры. Новые проекты не запустишь, но этого и не надо – на компактной ретро-консоли работает вся классика.

Если использовать девайс как смарт-часы, он может проработать до двух суток, если включить режим гейминга гаджет протянет до четырех часов.

Сейчас Retro Gaming Watch можно купить через краудфандинг за 159 долларов или около 6000 грн. Ожидается, что устройство будет отправлено первым поддержавшим в ноябре 2024 года.

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