Разработчики называют его самым маленьким и легким самокатом в мире.

На онлайн-площадке Kickstarter, где умельцы собирают деньги на свои проекты, появилось довольно интересное изобретение – самокат-трансформер, который легко складывается и помещается в портфель. Разработчики называют его "самым маленьким и легким самокатом в мире".

Называется девайс Shimizu Arma. Особая конструкция позволяет сложить его в небольшой портфель со встроенной ручкой весом всего 4,5 кг. Весь процесс складывания занимает менее 30 секунд, пишет Gizmochina.

Еще одна его особенность – съемный аккумулятор, что решает общую проблему на рынке электросамокатов. Пользователи могут быстро заменить разряженную батарею на полностью заряженную, увеличивая запас хода самоката и устраняя постоянное беспокойство о запасе хода.

Двигатель мощностью 250 Вт позволяет электросамокату преодолевать за одну поездку до 14 км с максимальной скоростью 24 км/ч, обеспечивая баланс между эффективностью и безопасностью при поездках по городу на короткие расстояния. Зарядить его можно через USB-C за два часа.

Наглядно процесс трансформации электросамоката в чемоданчик показан в видеоролике. Смотрите, как все происходит:

В настоящий момент деньги на самокат собирают через Kickstarter. Цена Arma с одним аккумулятором в комплекте составляет около 920 долларов. Первые поставки запланированы на июль 2024 года.

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