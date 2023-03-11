Вдобавок новинка получит экран с рекордной пиковой яркостью 2400 нит, обогнав лидера iPhone 14 Pro и 14 Pro Maх.

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографию с демонстрацией блока камер грядущего флагманского смартфона Oppo Find X6 Pro, который, по словам все того же источника, будет новым королем по качеству фото.

На снимке крупным планом показана верхняя часть задней панели, где практически на всю ширину расположен гигантский круглый блок камер. В нем располагаются три камеры, одна из которых снабжена перископическим объективом для оптического зума.

Там же красуется надпись шведского производителя фототехники Hasselblad, а также фирменного процессора обработки изображений MariSilicon.

Видео дня

По слухам, OPPO Find X6 Pro получит три сенсора с разрешением по 50 Мп, включающие топовый сенсор Sony IMX989, ширик и 120-кратный зум.

Главной фишкой смартфона, помимо гигантской камеры, станет 6,82-дюймовый OLED-экран с пиковой яркостью 2500 нит – это рекордное значение на рынке смартфонов на сегодня. У последних iPhone пиковая яркость достигает порядка 2000 нит, а самые яркие Android-смартфоны на данный момент – Хiaomi 13/13 Pro – способны выдавать 1900 нит.

Когда ждать

Уже официально объявлено, что серия Find X6 будет представлена в этом месяце. По слухам, мероприятие запланировано на 21 марта.

В то же время есть информация, что Pro-версия Find X6 будет доступна только в Китае и не появится на глобальном рынке. Это будет первый случай с момента появления серии Find X в 2018 году.

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