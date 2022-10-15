Это стало известно из записи, обнародованной в рамках судебного иска против компании.

Пользователи Google Chrome могут скрывать свою историю браузера от других пользователей на одном и том же устройстве, но эта функция не защищает их от самой Google и веб-сайтов, которые они посещают.

Даже директор компании по маркетингу признает, что режим "Инкогнито" в Chrome не такой приватный, как кажется. Это стало известно из записи, обнародованной в рамках судебного иска против Google.

Сообщается, что в прошлом году глава отдела маркетинга Google Лоррейн Тухилл написала электронное письмо гендиректору компании Сундару Пичаи с просьбой "сделать режим инкогнито действительно приватным". Поскольку сервис не является по-настоящему анонимным, написала Тухилл Google вынужден использовать "нечеткие, хеджирующие формулировки". Что, по ее словам, может повлиять на доверие пользователей.

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Другие записи, обнародованные в рамках судебных исков, показывают, что сотрудники Google критиковали режим "Инкогнито" еще в 2018 году. Они считают, что название режима и используемая им иконка дают пользователям ложное чувство безопасности, ведь на самом деле конфиденциальности в нем как таковой и нет. Со своей стороны, поисковый гигант решительно опровергает это.

Почему режим инкогнито в вашем браузере бесполезен

Приватный режим в основном просто удаляет историю браузера и файлы cookie после закрытия окна. Некоторые компании, включая Google, честно предупреждают об этом в своих браузерах

Для примера: если вы войдете в свой гугл или фейсбук-аккаунт, ваша деятельность, включая поисковые запросы и посещенные страницы на этих сайтах, будет зафиксирована. То же самое, если вы введете свои учетные данные в какое-нибудь веб-приложение Chrome – браузер по новой начнет записывать ваши куки.

Поэтому если хотите обеспечить анонимность в интернете, лучше поискать другие варианты. Как например VPN-сервисы или анонимные браузеры по типу Tor.

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