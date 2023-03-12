Всего составили три рейтинга, которые актуальны по состоянию на февраль 2023 года.

Команда бенчмарка AnTuTu провела тесты и составила рейтинги самых производительных Android-смартфонов, доступных на глобальном рынке. Всего составили три топа, которые несколько отличаются от аналогичных для китайского рынка.

Как и в Китае, на глобальном рынке начинают доминировать устройства на базе нового процессора Snapdragon 8 Gen 2. Впрочем, один из чипов MediaTek все же смог составить ему конкуренцию.

В топе флагманов на первое место вышел Red Magic 8 Pro+, который набрал внушительные 1,3 млн. баллов. Встроенный кулер на 20 000 оборотов в минуту очень помогает повысить производительность, отмечают в AnTuTu.

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На втором месте разместился vivo X90 Pro+ с одним из лучших наборов камер на сегодня, а на третьем – iQOO 11, выделяющийся не только мощной начинкой, но и поддержкой зарядки 200 Вт.

В списке субфлагманов лидирует iQOO Neo7 на базе Dimensity 8200. Остальные пять позиций тоже разделили телефоны с процессором MediaTek, и только с восьмого места начинаются устройства на чипе Snapdragon 870.

Также AnTuTu опубликовал список лучших смартфонов среднего класса, продающихся в Китае. Здесь первое место отдали Nothing Phone 1, который благодаря своему необычному дизайну и доступной цене аппарат получил статус "убийцы айфона".

Второе место за realme GT Master, а третье – Poco X5 Pro.

Если вы в поисках недорогого смартфона для фото и видео, УНИАН делился топом моделей с самыми лучшими камерами стоимостью до $500 или 18 000 грн. На первом месте оказался Redmi Note 11 Pro+, который по качеству фото и видео не уступает дорогостоящим флагманам.

Также в сети публиковали "народный" рейтинг смартфонов – ими владельцы довольны больше остальных. Устройства китайского производителя Xiaomi получили два первых места.

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