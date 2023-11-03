Остальные параметры у Oppo A2 5G тоже неплохие.

Бренд Oppo представил недорогой смартфон под названием A2 5G. Как уверяют в компании, это самый доступный смартфон с внутренним накопителем объемом 512 ГБ. Старт продаж запланирован на 11 ноября.

В Китае версия с 512 ГБ флеш-памяти предлагается за 1799 юаней. Это примерно 245 долларов США. Смартфон получил не только большой объем встроенной памяти, но и достаточно большой объем ОЗУ. Остальные параметры здесь тоже неплохи, пишет Gizmochina.

Характеристики Oppo A2 5G

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Дисплей: 6,72 дюйма, IPS, Full HD+, частота 90 Гц, яркость 680 нит.

Процессор: MediaTek Dimensity 6020 (восемь ядер, 2,2 ГГц).

Память: 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти на выбор.

Батарея: 5000 мА⋅ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Камеры: двойная, с датчиками на 50 Мп (Samsung S5KJN1) и 2 Мп, селфи-камера на 8 Мп.

Из прочего оснащения смартфона – сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, разъем для наушников и защита от влаги и пыли по стандарту IP54.

Oppo A2 5G в версии 12/512 ГБ оценили в 1799 юаней (~8900 грн). Также будет версия с 12 ГБ ОЗУ 256 ГБ флеш-памяти, которая стоит 1699 юаней (~8400 грн). Пока только в Китае, позже должен добраться до Европы.

Недавно на рынке вышел один из самых доступных флагманских смартфонов – всего $300. У Nubia Z50S Snapdragon 8 Gen 2, топовый экран 144 Гц и есть быстрая зарядка на 80 Вт.

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