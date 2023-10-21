У телефона Snapdragon 8 Gen 2, топовый экран 144 Гц и есть быстрая зарядка на 80 Вт.

В последнее время на рынке смартфонов прослеживается тенденция удешевления флагманов. Так, бренд Nubia расширил свою линейку новою моделью Nubia Z50S, которая оснащена флагманским Snapdragon 8 Gen 2, но стоит она при этом как "середняк", сообщает ITHome.

Дизайном и характеристиками новинка копирует обычный Nubia Z50, только продается еще дешевле. Таким образом за $300 пользователи получают устройство с самой мощной платформой для Android, 144-герцовым AMOLED экраном и почти топовой камерой.

Характеристики Nubia Z50S

Дисплей: 6,67", AMOLED, 2400×1080, Full HD+, адаптивная частота 60-90-120-144 Гц, яркость 1000 нит.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740.

Камера: 64 Мп (основная, Sony IMX787), 50 Мп (широкоугольная, макро); 16 Мп (селфи).

Батарея: 5000 мАч, зарядка 80 Вт.

ОС: MyOS 13 на базе Android 13.

Из прочего оснащения смартфона – стереодинамики с DTS:X Ultra, мощный вибромотор, стеклянная задняя панель, Bluetooth 5.3 LE, GPS, NFC.

Видео дня

Nubia Z50S в версии 12/256 ГБ оценили в 2199 юаней (~11 000 грн). Пока только в Китае, на AliExpress пока не появился. Для сравнения, представленный накануне Meizu 20 Classic, который тоже работает на Snapdragon 8 Gen 2 и позиционируется как доступный флагман, стартует с отметки 425 долларов.

Недавно Xiaomi выпустила один из своих лучших смартфонов по соотношению "цена-качество". При цене чуть дороже $250, смартфон предлагает крутой OLED-дисплей и 200-Мп камеру, а по "начинке" обходит некоторые бюджетные флагманы.

А если вы в поисках нового смартфона и не знаете с чего начать, авторитетный портал XDA Developers собрал подборку лучших Android-устройств для покупки в 2023 году под любой бюджет и целей.

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