Пока борьба с мошенниками затрагивает лишь рынок Китая, но поддельные GPU также можно встретить и на крупных площадках вроде Amazon или Ebay.

Компания Nvidia наконец-то обратила внимание на поддельные видеокарты GeForce, созданные китайскими умельцами. Речь идет о картах от малоизвестных брендов вроде 51RISC, Corn и MLLSE, из-за которых на рынке появились гибриды по типу GeForce RTX 3070 TiM.

В настоящий момент производитель чипов активно сотрудничает с ведущими китайскими платформами электронной коммерции, чтобы те снимали с продажи неофициальную продукцию, сообщает портал Tom's Hardware.

Отмечается, что на протяжении многих лет поддельные GeForce выпускались только для внутреннего рынка. Однако сегодня их также можно встретить и за пределами Китая на крупных площадках вроде Amazon или Ebay.

Видео дня

В большинстве случаев видеокарты подобных китайских брендов, как правило, стоят в разы дешевле официальных моделей от известных производителей. Вдобавок, многие из этих видеоускорителей были в употреблении или являются восстановленными.

В то же время некоторые продавцы даже меняют маркировку чипов памяти, чтобы выдавать б/у карты за почти новые, другие – устанавливают мобильные видеокарты для ноутбуков на десктопные платы.

В итоге, все ведущие китайские торговые платформы запретили продажу подержанных, отремонтированных и фейковых GeForce различных поколений. Nvidia же в свою очередь рекомендует приобретать карты только у официальных партнеров, таких как Asus, Gigabyte и MSI.

СМИ обратили внимание на продолжающееся падение стоимости видеокарт

2023 год должен стать отличным временем для покупки новой видеокарты. Из-за снижения спроса на графические адаптеры со стороны майнеров, цены на GPU продолжают идти вниз. Данный феномен фиксируется едва ли не повсеместно, а наиболее активно он проявляется в Китае.

При этом, как отмечают СМИ, дешевеют не только старые модели, но и новые карты серий GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000.

Ранее в этом месяце AMD без лишнего шума выпустила одну из самых доступных видеокарт на рынке. У нее всего 2 ГБ видеопамяти типа GDDR6, а просят за новинку скромные 60 долларов.

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