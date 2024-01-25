Она преобразует SDR-видео в HDR, делая его четче и красочнее.

Для обладателей видеокарт Nvidia стала доступна функция под названием RTX Video HDR. Она, используя алгоритмы искусственного интеллекта, преобразует SDR и HDR и повышает разрешение видео.

Для работы новой функции нужен HDR10-совместимый монитор или телевизор. Также понадобится видеокарта GeForce RTX линейки 20, 30 и 40.

Если все условия соблюдены, вы можете загрузить последние версии драйверов 551.23 и зайти в панель управления Nvidia, чтобы активировать RTX Video HDR. Опция доступна по пути "Видео" > "Настройка параметров видеоизображения" на панели управления Nvidia.

Касательно того, насколько лучше должна стать картинка, The Verge пишет, что функция улучшает цвета в видео 4K на YouTube, которые не были загружены в HDR. Эффект является более очевидным на более качественном HDR-мониторе.

Nvidia также опубликовала сравнительный ролик. RTX Video HDR работает в браузерах Microsoft Edge и в Google Chrome.

Ранее видеокарты NVIDIA и AMD таким же образом получили поддержку Video Super Resolution. Она использует искусственный интеллект для увеличения разрешения роликов: смешные видео из нулевых можно "освежить" до 4K-разрешения. Но работает она только в браузере Edge.

Недавно Nvidia выпустила RTX 4070 Super, которую назвали лучшей видеокартой среднего класса. Конкуренты в AMD решили сосредоточиться на более доступных моделях, запустив продажи Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ памяти.

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