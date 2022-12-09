Маска крепится на магнитах и при необходимости легко снимается.

Компания Dyson, производитель бытовой техникой, представила необычный для себя продукт – наушники Dyson Zone. Впервые их показали в марте, но полноценный анонс состоялся только сейчас.

Их главная "фишка" – встроенная маска для очистки воздуха, которая крепится к наушникам магнитами. и при необходимости снимается. Внутри нее фильтры и компрессоры, которые прокачивают воздух со скоростью 9750 об/мин и удаляют пыльцу, пыль и прочие частицы размером до 0.1 микрона.

Производитель утверждает, что электростатические фильтры улавливают до 99% вредных частиц и защищают от выбросов диоксида серы и диоксида азота;

Можно ли их использовать как альтернативу медицинской маске, не пишут;

Эти фильтры служат 12 месяцев и не подлежат повторному использованию.

Что касается самых наушников, то они оснащены 40-мм драйверами и системой активного шумоподавления, а полной зарядки хватает до 50 часов работы. При этом с включенной фильтрацией автономность падает до четырех часов.

Dyson Zone сначала поступят в продажу в январе 2023 года в Китае, а затем в марте – на международном рынке. Рекомендованная розничная цена составляет 949 долларов.

Какие наушники купить в 2022 году: интересный выбор

У Xiaomi есть беспроводные наушники, которые передают звук не в уши, а в череп. Эту же технику использовал немецкий композитор-классик Людвиг Ван Бетховен для создания музыки, когда он потерял слух.

В ассортименте Logitech недавно появились наушники с амбушюрами, которые "плавятся" в ушах, тем самым принимая идеальную для своего владельца форму.

Также мы рассказывали о наушниках Adidas, которые не надо заряжать. Все благодаря технологии Powerfoyle, которая генерирует энергию от искусственного освещения. Проще говоря, наушники не заряжаются только в полной темноте.

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