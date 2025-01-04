По прогнозам разработчиков, первый крупный общественный протест, связанный с искусственным интеллектом, состоится в 2025 году.

Технологические лидеры мира прогнозируют, что следующий этап новой эры искусственного интеллекта наступит в 2025 году. В то же время их прогнозы свидетельствуют о том, что перспективы ИИ в этом году до сих пор остаются неопределенными, пишет Business Insider.

В частности многие руководители считают, что взаимодействие людей с технологиями будет меняться и в дальнейшем, поэтому это, скорее всего, повлияет на рабочие места.

В то же время технический директор Amazon Вернер Фогельс в своем декабрьском блоге отметил, что более целенаправленное использование технологий "меняет наши отношения с цифровым миром", поэтому люди предпочитают благосостояние, а не стремление привлечь внимание к себе.

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"Работники завтрашнего дня будут руководствоваться не только финансовым успехом и карьерным продвижением, но и более глубоким желанием творить позитивные изменения в мире", - добавил Фогельс.

В свою очередь генеральный директор стартапа Hugging Face, занимающегося разработкой искусственного интеллекта, Клеман Деланж прогнозирует более воинственную реакцию на ИИ. По его словам, "первый большой общественный протест, связанный с искусственным интеллектом", состоится в 2025 году.

Также этот год покажет, сбудется ли прогноз, о котором Билл Гейтс говорит уже более 10 лет. В частности он неоднократно заявлял, что к 2025 году две трети всех рабочих мест в США будут требовать определенного образования после окончания средней школы.

В то же время Фогельс считает, что в 2025 году пользователи технологии отыщут более целенаправленные способы использования своих устройств. В частности, в своем блоге он указал данные, связанные с использованием соцсетей и проблемами психического здоровья среди подростков в США, как на "индикатор необходимости переосмысления наших отношений с технологиями".

"Каждый свайп, заголовок и оповещения тщательно разработаны, чтобы задеть нас", - отметил технический директор Amazon.

В свою очередь Клеман Деланж спрогнозировал, что другие потребители будут покупать более футуристические устройства, такие как роботы, разрабатываемые Tesla и другими робототехническими компаниями.

"По меньшей мере 100 000 персональных роботов с искусственным интеллектом будут предварительно заказаны", - написал он в LinkedIn.

Кроме того, до инаугурации Дональда Трампа осталось несколько недель, а он уже угрожает ввести тарифы на импортные товары. Финансовый директор компании-разработчика программного обеспечения Rimini Street Майкл Перика отметил, что такая угроза ощущается "неизбежной".

В частности экономист LendingTree Джейкоб Ченнел отметил, что потребители, скорее всего, будут вынуждены платить более высокие цены на свои товары во время президентства Трампа, если он сдержит свое обещание.

По словам Перики, компаниям, скорее всего, придется пойти на некоторые сокращения, чтобы компенсировать влияние тарифов.

"Мы полностью сотрудничаем с людьми, чтобы помочь им в этом, посмотреть и оценить, что является "приятным проектом", а что - "необходимым", - добавил Перика.

Развитие искусственного интеллекта - последние новости

Ранее издание Forbes рассказало, что искусственный интеллект предсказал ссору Трампа и Маска в 2025 году. В то же время это будет возможно только в том случае, если Илон Маск останется в команде нового президента.

В то же время сам Илон Маск спрогнозировал, когда искусственный интеллект превзойдет человеческий. По его словам, это произойдет до конца 2025 года, а всех людей - до 2027-2028 года.

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