Эти фильмы покажут мир технологий.

Новейшие технологии стремительно развиваются, и искусственный интеллект уже прочно вошел в нашу жизнь. Он связан с различными отраслями науки, от нейронауки до философии, и открывает неограниченный простор для фантазий. Многие из них уже нашли свое отражение на экране. Вот подборка лучших фильмов об искусственном интеллекте и развитии современных технологий.

Создатель

В 2065 году искусственный интеллект проник во все сферы жизни людей. Но после того, как ИИ спровоцировал ядерный взрыв в Лос-Анджелесе, правительство запрещает технологию. Военный Джошуа получает задание проникнуть в лабораторию Создателя и уничтожить секретное оружие. Но во время миссии он находит девочку-робота, которая выглядит и ведет себя как человек.

Преимущество

Талантливый исследователь Уилл Кастер работает над созданием уникального компьютера, который превзойдет человеческий разум. Но анти-технологическая группировка RIFT устраивает теракты, уничтожая лаборатории с искусственным интеллектом. Во время одного из нападений Уилл получает смертельное ранение.

Суперинтеллект

Суперинтеллект имеет три сценария будущего: спасти людей, поработить их или уничтожить. ИИ выбирает типичную представительницу человечества - Кэрол Питерс - для проведения испытаний. У Кэрол есть три дня, чтобы изменить свою жизнь и спасти цивилизацию.

Дитя робота

После глобальной катастрофы человечество уничтожено. В подземном бункере робот с высоким уровнем искусственного интеллекта выращивает человеческую девочку. Но однажды на станцию проникает незнакомка, и девочка начинает сомневаться в мире, в котором она живет.

Напомним, названы лучшие украинские фильмы 2024 года.

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