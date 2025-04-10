В OpenAI заявили, что Маск никогда не пытался помочь компании.

OpenAI подала встречный судебный иск против миллиардера Илона Маска. Его обвиняют в целенаправленном замедлении развития компании ради личной выгоды. Об этом говорится в заялении компании в соцсети X.

"Непрерывные действия Илона против нас - это просто недобросовестная тактика, направленная на то, чтобы замедлить развитие OpenAI и захватить контроль над ведущими инновациями в области ИИ для своей личной выгоды", - говорится в иске.

В OpenAI также заявили, что Маск никогда не пытался помочь компании. По словам компании, миллиардер хотел получить контроль над OpenAI и объединить ее с Tesla в качестве коммерческого предприятия.

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"Об этом свидетельствуют его собственные электронные письма. Когда он не добился своего, он ушел. Илон, несомненно, один из величайших предпринимателей нашего времени. Но эти выходки - всего лишь повторение истории", - говорится на странице OpenAI в соцсети X.

Напомним, что в 2024 году Маск обратился в суд с ходатайством запретить OpenAI осуществить переход на коммерческую модель. По его словам, компания должна "вернуться к своей миссии по разработке ИИ на благо человечества". В итоге суд отклонил ходатайство миллиардера, но разрешил ускоренное рассмотрение дела по существу.

Позже Маск захотел выкупить OpenAI за 97,4 млрд долларов. Тем не менее совет директоров компании отклонил это предложение.

OpenAI - другие новости

Ранее OpenAI запустила новый генератор изображений ChatGPT. Уже скоро компания не смогла справиться с ажиотажем. Спрос оказался настолько высок, что графические процессоры компании буквально "плавятся".

Кроме того, исследование OpenAI выявило, что общение с ChatGPT повышает уровень одиночества. По мере того как разработчики создают все более сложные модели с голосовыми функциями, растут опасения по поводу потенциального эмоционального вреда этой технологии.

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