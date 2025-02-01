Пользователям надоел Google AI Overviews.

В мае прошлого года Google запустила экспериментальную функцию AI Overviews, которая собирает из информации на разных сайтов короткий ответ на поисковый запрос пользователя. Технология оказалась несовершенна и стала выдавать странные ответы, например, ИИ предлагал пользователю есть камни.

Редакторы издания Tom's Guide нашли ещё одну забавную деталь, связанную с Google AI Overviews. Журналисты задались вопросом: как отключить технологию в поисковике? Оказалось сделать это довольно просто: нужно добавить в поисковой запрос нецензурную лексику.

Волшебного "Как ***** отключить ai overviews" достаточно, чтобы Google показал стандартные результаты поиска. Однако Tom's Guide отмечает, что брань так же меняет и сами сайты, которые появятся в выдаче, поэтому с этим нужно быть осторожней, в частности на работе.

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