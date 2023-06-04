Все они потянут самые требовательные игры, а также отлично подойдут для повседневного использования благодаря внушительной автономности.

Обозреватели авторитетного ресурса Tom's Hardware отобрали девятку лучших, по их мнению, игровых ноутбуков в 2023 году. В топ вошли как самые навороченные устройства на сегодня, так и бюджетные решения дешевле 1000 долларов.

Лучшим из лучших был признан MSI Titan GT77 HX. Это ультимативная геймерская модель, оснащенная процессором Intel Core i9-13980HX и видеокартой GeForce RTX 4090, которая потянет все игры в 4K. Вдобавок ноутбук получил 17,3-дюймовый Mini-LED 4K-дисплей с кадровой частотой 144 Гц. Но ценник, как и характеристики, космический.

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Лучших "легким и тонким" ноутбуком назвали ROG Strix G16. Внутри – процессор Intel Core i9-13980HX и видеокарта GeForce RTX 4070. Экран 16-дюймовый с разрешением FHD и кадровой частотой 165 Гц. Плюсы – вес 2,5 кг, долгое время работы от батареи, высокая производительность. Среди минусов обзорщики выделили экран с разрешением Full HD.

Лучшим ноутбуком с 17-дюймовым экраном признан MSI Raider GE78 HX. Начинка топ – процессор Intel Core i9-13950HX и видеокарта GeForce RTX 4080. Экран имеет разрешение 2560 × 1600 пикселей, частота обновления – 240 Гц. Это сбалансированная модель с хорошим дисплеем.

Тем, кто находится в поисках бюджетного решения, в Tom's Hardware рекомендуют обратить внимание на MSI Katana 15 2023 года. Это модель оснащена видеоускорителем GeForce RTX 4050, процессором Intel Core i7-13620H и 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой 144 Гц.

Альтернатива MSI Katana 15 (2023) – HP Victus 15 на базе Intel Core i5-12450H, с видеокартой GeForce GTX 1650 и 15,6-дюймовым FHD-дисплеем с частотой обновления 144 Гц.

Какие еще ноутбуки попали в список

ASUS ROG Zephyrus G14 – для фанатов AMD. Внутри стоит процессор Ryzen 9 6900HS с видеокартой Radeon RX 6800, а экран характеризуется 14-дюймовой панелью с разрешением 2560 × 1600 пикселей.

ASUS ROG Strix 18 – лучший ноутбук с 18-дюймовым экраном. Модель построена на базе процессора Intel Core i9-13980HX и самой мощной видеокарты на сегодня RTX 4090.

Lenovo Legion Pro 5i – для киберспорта. Ноутбук комплектуется процессором Intel Core i7-13700H, видеокартой GeForce RTX 4060 и 16-дюймовым экраном с разрешением 2560 × 1600 пикселей и кадровой частотой 165 Гц.

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 – лучший ноутбук с двумя дисплеями. В ряде совместимых игр, например Dying Light 2, на дополнительный дисплей можно перенести часть игрового интерфейса для максимально комфортного управления.

К слову, если вы хотите собрать недорогой игровой ПК, результаты последнего опроса Steam показывают, что самой распространенной видеокартой по-прежнему остается GeForce GTX 1650. В то же время все больше геймеров переходят на Windows 11.

Что касается процессоров, то на сегодняшний день доминируют 6-ядерные модели от Intel l с частотой 2,7-2,99 ГГц. Говоря об оперативной памяти, "золотой серединой" считается 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей.

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