Илон Маск и компания SpaceX не прекратят поддержку Starlink в Украине, даже если услуги спутникового интернета и связи не оплатит Министерство обороны США. Такое обещание миллиардер дал министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.
Этой информацией Маск поделился в Twitter. Основатель SpaceX написал ответ на пост СМИ о потенциальном финансировании Starlink в Украине Евросоюзом: "Еще до того, как Министерство обороны дало ответ, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Министерство обороны откажется предоставить финансирование".
Министр цифровой трансформации подтвердил заявление миллиардера: "Спасибо, Илон Маск. Перед всеми разговорами о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу Starlink в Украине. Это было критически важно для Украины. Мы благодарны вам!". Маск написал на это короткое: "Всегда пожалуйста".
Работа Starlink в Украине: последняя информация
SpaceX 14 октября направила в Пентагон запрос насчет финансирования терминалов доступа к спутниковому интернету Starlink в нашей стране. Компания сообщила, что больше не может осуществлять поддержку за свой счет.
По данным СМИ, в Минобороны США рассматривают просьбу SpaceX. Сейчас ведется обсуждение этого вопроса.
Уже 15 октября Маск сообщил о продолжении финансирования Starlink в Украине силами своей компании: "Черт с ним... несмотря на то, что Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто будем продолжать бесплатно финансировать правительство Украины".
По словам Маска, поддержка терминалов спутникового интернета в нашей стране обходится SpaceX в 20 миллионов долларов в месяц. А тем временем Россия активно пытается нарушить работу Starlink в Украине.
Как сообщил аналитик и президент Eurasia Group Ян Бреммер, американский миллиардер лично запретил использовать спутниковый интернет своей компании на временно оккупированных территориях, в частности, в Крыму. Маск считает, что это может привести к еще большей эскалации.