Миллиардер дал такое обещание министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову.

Илон Маск и компания SpaceX не прекратят поддержку Starlink в Украине, даже если услуги спутникового интернета и связи не оплатит Министерство обороны США. Такое обещание миллиардер дал министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.

Этой информацией Маск поделился в Twitter. Основатель SpaceX написал ответ на пост СМИ о потенциальном финансировании Starlink в Украине Евросоюзом: "Еще до того, как Министерство обороны дало ответ, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Министерство обороны откажется предоставить финансирование".

Министр цифровой трансформации подтвердил заявление миллиардера: "Спасибо, Илон Маск. Перед всеми разговорами о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу Starlink в Украине. Это было критически важно для Украины. Мы благодарны вам!". Маск написал на это короткое: "Всегда пожалуйста".

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Работа Starlink в Украине: последняя информация

SpaceX 14 октября направила в Пентагон запрос насчет финансирования терминалов доступа к спутниковому интернету Starlink в нашей стране. Компания сообщила, что больше не может осуществлять поддержку за свой счет.

По данным СМИ, в Минобороны США рассматривают просьбу SpaceX. Сейчас ведется обсуждение этого вопроса.

Уже 15 октября Маск сообщил о продолжении финансирования Starlink в Украине силами своей компании: "Черт с ним... несмотря на то, что Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто будем продолжать бесплатно финансировать правительство Украины".

По словам Маска, поддержка терминалов спутникового интернета в нашей стране обходится SpaceX в 20 миллионов долларов в месяц. А тем временем Россия активно пытается нарушить работу Starlink в Украине.

Как сообщил аналитик и президент Eurasia Group Ян Бреммер, американский миллиардер лично запретил использовать спутниковый интернет своей компании на временно оккупированных территориях, в частности, в Крыму. Маск считает, что это может привести к еще большей эскалации.

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