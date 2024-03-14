По всей видимости, Asus больше не будет выпускать компактные флагманы.

Asus представила свой новый смартфон-флагман Zenfone 11 Ultra. В отличие от Zenfone 9 и 10, которые последнее годы были чуть ли не единственными "компактами" с экраном менее 6 дюймов, новинка увеличилась в размерах, а основной упор сделали на камере.

Фактически, это копия представленного в январе Asus ROG Phone 8, но без геймерских элементов и LED-панелью сзади. Начинку тоже обновили до более актуальной.

Характеристики Asus Zenfone 11 Ultra:

Дисплей: 6,78", 2400×1080, LTPO AMOLED, 144 Гц, яркость до 2500 нит, HDR10, Gorilla Glass Victus 2.

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Adreno 750.

Память: до 16 ГБ LPDDR5X ОЗУ, до 512 ГБ UFS 4.0 ПЗУ.

Камера: 50 Мп (основная, Sony IMX890), 13 Мп (широкоугольный объектив, угол обзора120 градусов), 32 Мп (телеобъектив, 3-кратный оптический зум); 32 Мп (селфи).

Аккумулятор: 5500 мАч, быстрая проводная зарядка 65 Вт, беспроводная 15 Вт.

Среди других особенностей – защита от воды и пилы по стандарту IP68, стереодинамики и алюминиевая рамка. Также Zenfone 11 Ultra стал единственным флагманом 2024 года с разъемом 3,5 мм – актуально для обладателей проводных наушников.

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Zenfone 11 Ultra оценили в 999 евро за версию на 12 ГБ+256 ГБ. Топовая конфигурация с 16 ГБ оперативки и накопителем на 512 ГБ стоит 1099 евро. То есть оценена новинка дешевле Xiaomi 14 и Galaxy S24, которые в Европе стартуют от 1400 евро.

Смартфоны от 6.5 дюймов и больше уже давно стали нормой – производители отказались от компактов и увеличивают диагональ дисплеев своих мобильных гаджетов. Если верить слухам, iPhone 16 рекордно вырастут в размерах.

Впрочем, согласно новому рейтингу AnTuTu, iPhone 12 mini и iPhone SE 2020 стали самым любимыми смартфонами у фанатов Apple. То есть пользователи предпочитают раритетные iPhone, которые отличаются компактным дизайном, по сравнению с более современными версиями.

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