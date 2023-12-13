Президент "Киевстара" отметил, что вопрос не в технологиях.

"Киевстар" взламывали через учетную запись одного из сотрудников, заявил президент компании Александр Комаров в эфире телемарафона.

"Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку была скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников, и враг смог попасть в середину инфраструктуры компании", - сказал Комаров, уточнив, что выводы следствия ему пока неизвестны.

Президент "Киевстара" отметил, что вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, которые "условно наводят российские ракеты или отдают свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры".

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Проблемы в работе "Киевстар" - детали

12 декабря произошел масштабный сбой в работе украинского оператора "Киевстар". Отсутствовали мобильная связь, интернет и работал сайт оператора. В "Киевстар" пояснили, что сеть подверглась мощной хакерской атаке. Из-за этого Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на оператора.

"Киевстар" в 18:00 13 декабря начал включение голосовой связи по всей Украине. Там отметили, что восстановление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности. Абонентам "Киевстара" рекомендуют перезагрузить телефоны и отключить услугу VoLTE. В настоящее время специалисты работают над восстановлением услуг передачи данных и SMS.

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