В тройке лидеров популярности брендов смартфонов оказались устройства от Samsung, Apple и Google.

В интернете появился интересный рейтинг лучших производителей мобильных устройств, лидером в котором стала южнокорейская компания Samsung. Рейтинг был составлен редакцией IT-портал SlashGear.

Выбор лидера журналисты объяснили тем, что именно смартфоны Samsung из серии Galaxy лучшим образом сумели совместить в себе самые передовые технологические решения и инновационный дизайн. Еще данные модели имеют лучшие дисплеи на рынке, подходящие как для повседневных задач, так и для игр, а также "передовые системы камер".

Следом за Samsung находится американский производитель электроники Apple с ее легендарными Айфонами. Эти смартфоны известны своим исключительным дизайном, передовыми функциями и брендовой операционной системой iOS.

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Современные аппараты Pixel вывели поискового гиганта Google на третье место в данном рейтинге. Авторы утверждают, что никто из конкурентов "за свои деньги" не может потягаться с "гуглофонами" в плане камеры и софта. Модели Pixel могут получать обновления до пяти лет, тем самым долго оставаясь актуальными.

Далее по убыванию расположились бренды OnePlus, Motorola, Asus, Sony, Xiaomi, Vivo и Huawei.

Авторы отметили смартфоны китайской Xiaomi как воплощение идеального баланса между ценой и железом, а Huawei заслужила особое внимание за коллаборацию с Leica, благодаря чему смартфоны этой компании предлагают уникальные фотографические возможности.

Если вы в поисках смартфона, который долго проработает от одной зарядки, УНИАН делился рейтингом самых автономных мобильных гаджетов в 2023 году. Все они отличаются тем, что смогут выдержать более 12 часов непрерывного активного пользования.

Если вам нужен гаджет с упором на фото- и видеосъемку, рекомендуем обратить внимание на рейтинг лучших камерофонов. Примечательно, что в топ вошли сразу три смартфона от Google, тогда как последним айфонам места в рейтинге не нашлось.

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