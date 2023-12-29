У гарнитуры низкая задержка, длительное время автономной работы и приятный ценник.

Компания iQOO выпустила беспроводные наушники TWS 1e. Гарнитура позиционируется как девайс для геймеров – у гаджета низкая задержка, длительное время автономной работы и приятный ценник.

В плане дизайна ничего необычного: это два наушника со скошенной ножкой и амбушюрами, округлый кейс. Есть варианты в белом и серо-желтом цветах, пишет Gizchina.

Наушники оснащены 11-миллиметровыми драйверами и технологией пространственного звучания. Девайс подключается к смартфону через Bluetooth 5.3. Вдобавок, есть различные звуковые фишки: сюда входит панорамный 3D-звук, Monster Sound для игр и стереосистема DeepX 3.0.

Видео дня

Для геймеров предусмотрена низкая задержка на уровне 55 мс. Полноценного активного шумоподавления нет, но наушники умеют отсекать посторонние звуки во время звонков при помощи ИИ. В iQOO заявили, что на одной зарядке устройство может проработать 11 часов, а с подзарядкой от кейса автономность вырастет до 44 часов.

iQOO TWS 1e оценили всего в 179 юаней (~950 грн). Пока девайс доступен только в Китае, но появление их на площадке AliExpress это только вопрос времени.

Как и в случае с рынком смартфонов, сегодняшнее изобилие беспроводных наушников с легкостью может ввести в ступор большинство пользователей. УНИАН рассказывал о лучших TWS-гарнитурах, на которые стоит обратить внимание в 2023 году.

Ранее главный техноблогер MKBHD назвал десятку лучших смартфонов 2023. В целом, это был хороший год для поклонников серии Google Pixel и Apple iPhone.

Вас также могут заинтересовать новости: