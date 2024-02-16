Компания объяснила, какие ошибки при обнаружении жидкости на своем iPhone пользователи допускают чаще всего.

Apple обновила раздел с рекомендациями на случай, если смартфон упал в воду или на экране появилось предупреждение об обнаружении жидкости. Там, среди всего прочего, отдельно упоминается, что айфон нельзя сушить с помощью риса.

Так, многие уверены, если положить мокрый телефон в миску с рисом, то вода впитается и смартфон снова заработает. Однако на деле вы только повредите внутренние компоненты айфона. Например, крахмал, входящий в состав риса, может проникнуть в корпус iPhone и разъедать шлейфы.

Что не нужно делать с утопленным iPhone:

Не сушите iPhone с помощью внешнего источника тепла или сжатого воздуха.

Не вставляйте в разъем посторонние предметы, например ватную палочку или бумажное полотенце.

Не кладите iPhone в мешок с рисом. В противном случае мелкие частицы риса могут повредить ваш iPhone.

Вместо этого, возьмите айфон в руку так, чтобы порт смотрел вниз. Постучите по верхней части устройства, чтобы стряхнуть воду. После этого, положите его в проветриваемое помещение и подождите, пока высыхает. Это может занять до 30 минут.

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При погружении в воду на экране iPhone обычно появляется надпись "Обнаружена жидкость. Зарядка недоступна...". Если после "сушки" на экране все еще высвечивается желтый восклицательный знак – значит влага осталась, и нужно подождать еще.

Впрочем, иногда случается так, что восклицательный знак не исчезает долгое время. Это может быть ошибка системы – перезагрузите iPhone и подключите зарядное устройство. Если iOS снова предупреждает о жидкости, обратитесь в СЦ.

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