Есть как минимум три большие причины, почему не следует так делать.

Как и большинство людей, ложась спать, вы наверняка держите телефон недалеко от кровати, чтобы до него можно было легко дотянуться. В то же время некоторые кладут его и вовсе под подушку, чтобы достать по необходимости как можно скорее. Но спать в такой близости с устройством – не лучшая идея, особенно, когда он заряжается.

Apple обновила раздел с рекомендациями по правильной зарядке iPhone – там, среди всего прочего, есть предупреждение об опасности сна с заряжающимся телефоном.

Во-первых, сон рядом с устройством, подключенным к зарядному кабелю, может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травме, повреждению смартфона или имущества. Представители компании советуют о всегда оставлять телефоны на зарядке в хорошо проветриваемом помещении.

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Во-вторых, зарядка телефона под одеялом или подушкой также представляет повышенный риск, поскольку устройство может быстро выйти из строя:

Не спите на устройстве, адаптере питания или беспроводном зарядном устройстве и не кладите их под одеяло, подушку или свое тело, когда смартфон подключен к источнику питания – предупредили в Apple.

В третьих, риск возгорания возрастает, если используются неоригинальные зарядные устройства от сторонних производителей, поскольку некоторые более дешевые аксессуары могут не соответствовать стандартам безопасности Apple.

Наконец, не забывайте менять свои зарядные устройства, как только они выходят из строя. Использование поврежденных кабелей или зарядных устройств может привести к пожару, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPhone, или другого имущества.

УНИАН рассказывал о "прожорливой" функции на iPhonem которая серьезно нагружает аккумулятор, и, которая, скорее всего, вам она не нужна. Вдобавок она увеличивает расход мобильного трафика.

Также мы делились рекомендациями, почему не стоит заряжать смартфон до 100% и какой процент заряда считается оптимальным. Это актуально как для iPhone, так и Android.

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