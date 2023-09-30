Все максимально просто – потребуется одно приложение и пару минут времени.

Чтобы проверить, есть ли у вашего смартфона функция, обеспечивающая защиту от влаги, необязательно опускать устройство в воду. Есть также "сухой" способ проверки, который позволит точно определить, стоит ли вам переживать, если вы вдруг уронили свой любимый девайс в воду.

Такой способ проверки также будет актуален тем пользователям, кто точно знает о наличие влагозащиты в их смартфонах, но хочет убедиться, что она все еще работоспособна, особенно после многих лет эксплуатации девайса.

Кроме того, "сухой" способ может быть полезен, если ваш телефон был подвергнут ремонту. После разборки многие пользователи влагозащищенных смартфонов (не без причины) начинают сомневаться в том, что их гаджет по-прежнему обладает таким же уровнем влагозащиты, что и до ремонта. Особенно учитывая, что не все сервисные центры предоставляют гарантии на влагозащиту после разборки смартфона.

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Как проверить влагозащиту смартфона без воды

На выручку придут специальные приложения, созданные как раз для таких целей. Самым популярным считается Water Resistance Tester. Приложение использует барометрический датчик, который есть практически в каждом современном смартфоне.

Работает это так: приложение замеряет давление в разных местах корпуса смартфона, тем самым проверяя, работают ли защитные пломбы. На определенном этапе программа попросит с силой надавить на две указанные точки на экране. На основании перепада давления тестер покажет, есть ли у смартфона влагозащита.

Если Water Resistance Tester покажет отсутствие защиты от влаги, то смартфон нужно будет держать подальше от жидкостей. Сама программа же бесплатная, но в ней есть реклама, которая убирается за один доллар.

А если вы в поисках нового телефона, обратите внимание, есть ли в его характеристиках упоминание IP67 или IP68. Если да, то это значит, что в первом случае смартфон не боится пыли и краткосрочного погружения под воду, во втором – пыли и более длительного погружения.

Причем, это не обязательно должен быть дорогостоящих флагманский смартфон – так, у представленного накануне 250-долларового "середняка" от Xiaomi тоже есть защита IP68.

А если в смартфоне нет защиты от влаги и он все же упал в воду, УНИАН делился советами, как спасать утопленника. Если вы среагируете быстро, можно будет избежать худшего, вплоть до незапланированного апгрейда.

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