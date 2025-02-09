Каждый из нас сталкивался с проблемой, когда видео на Youtube очень долго грузится, или мы даже не можем написать сообщение в мессенджере из-за плохого интернета, вне зависимости от оператора. Иногда это происходит через какое-то время пользования смартфоном, а иногда — так было с самого начала, поэтому мы и задаемся вопросом, как улучшить мобильный интернет.
Почему при 4G низкая скорость интернета - основные причины
- из-за проблем с покрытием мобильного интернета;
- из-за перегрузки базовой станции;
- из-за того, что технические характеристики вашего телефона не поддерживают высокую скорость интернета;
- из-за того, что на телефоне открыто много программ, которые в фоновом режиме берут на себя часть интернета;
- из-за помех в помещении – стены, бетонные конструкции и даже погодные условия могут ухудшать качество связи.
Попробуйте перезагрузить телефон, переключиться на другой диапазон сети (например, с 4G на 3G) или сменить местоположение, чтобы поймать более стабильный сигнал.
Как улучшить мобильный интернет на телефоне
Существует много методов того, как усилить сигнал мобильного интернета, но самых быстрых всего два.
Первый — перезагрузить, обновить или выключить режим полета.
Это необходимо в том случае, если вы, возможно, переехали на новую локацию, а ваш телефон продолжает использовать старую сеть. Попробуйте включить "режим полета", подождать приблизительно десять секунд и выключить его. После чего телефон должен начать искать доступные сети.
Иногда для этого требуется перезагрузка телефона. Особенно если вы путешествуете между странами, входя и выхода из зоны оператора роуминга.
Второй — следить за тем, чтобы дома вы использовали не сотовую связь, а сеть Wi-Fi. Особенно если вы планируете созвониться с кем-нибудь в интернете.
Как улучшить качество приема мобильного интернета
Для этого необходимо "полазить" в настройках. Для смартфонов iPhone и Android они разные, поэтому решения для пользователей будут описаны по отдельности. Как улучшить мобильный интернет на андроиде? Попробуйте следующие методы:
- Переключите сеть – в настройках выберите приоритетное соединение (например, 4G или 5G, которое планировали начать тестировать во Львове). Это поможет избежать автоматического перехода на медленный 3G.
- Очистите кеш сети – в разделе "Настройки" — "Приложения" найдите "Инструментарий SIM" и очистите данные кэша.
- Опять же, включите и отключите режим "В самолёте" — это помогает обновить подключение к мобильной сети.
- Измените DNS — установите Google DNS (8.8.8.8 и 8.8.4.4) через настройки мобильной сети.
Как улучшить мобильный интернет на айфоне? Пользователи смартфонов от корпорации Apple могут ускорить интернет с помощью этих методов:
- Обновите настройки оператора – перейдите в "Параметры" — "Основные" — "Об этом устройстве" и дождитесь появления обновления.
- Переключите частоту сети – иногда iPhone автоматически использует 3G, даже если 4G доступен. В настройках сотовых данных вручную выберите 4G.
- Очистите кеш Safari и отключите фоновые процессы в "Настройках". Найдите там параметры этого браузера и выберите очистку истории и данных сайтов, что ускорит загрузку страниц.
- Отключите автоматическое обновление приложений в "App Store".
- Иногда в ситуации с плохим интернетом может помочь использование VPN.
Эти советы должны помочь как пользователям Android, так и тем, кто предпочитает технику Apple, но сталкивается с теми же проблемами с мобильным интернетом.
Как улучшить мобильный интернет, когда нет света
Украинцы в течение трех лет периодически сталкиваются с отключениями света из-за продолжающейся полномасштабной войны и ударов России по критической инфраструктуре.
При отключении электричества качество связи часто ухудшается из-за перегрузки мобильных вышек. Вот что можно попробовать сделать:
- Переключитесь на 3G – иногда 4G-сети перегружены, а 3G работает стабильнее.
- Используйте Wi-Fi-роутер с питанием от Power Bank.
- Переместитесь ближе к окну или на возвышенность – так увеличивается вероятность поймать более стабильный сигнал.
- Ограничьте работу фоновых приложений.
- Попробуйте сменить оператора.
Ранее УНИАН сообщал, какая ничем не примечательная процедура на самом деле играет важную роль в стабильной работе вашего гаджета.