Если вы все чаще начали замечать, что Айфон тормозит или не реагирует на нажатия, это фишка может пригодиться.

Новенькие смартфоны iPhone всегда работают быстро, поэтому никакого дискомфорта пользователи обычно не испытывают. Однако, со временем, программное обеспечение становится более требовательным к аппаратным характеристикам, что может сказаться на скорости работы устройства.

Таким образом, рано или поздно, возникает вопрос: как ускорить работу iPhone? Например, смартфон можно принудительно перезагрузить через специальную комбинацию клавиш – это банальный, но самый быстрый способ его ускорить.

Чтобы оживить старенький iPhone:

Быстро нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости

Быстро нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости

Зажмите и удерживайте боковую клавишу (Power). Теперь дождитесь, пока не погаснет экран, а потом отпустите.

После этого смартфон принудительно перезагрузится. По словам экспертов, эта процедура помогает ему избавиться от большинства мелких багов. То есть на какое-то время исчезнут подлагивания, торможения и другие раздражающие вещи.

Все дело в том, что мы привыкли, что наши телефоны, в отличие от ноутбуков или ПК, работают непрерывно в режиме нон-стоп. Поэтому время от времени их полезно принудительно перезагружать.

К слову, аналогичная процедура актуальна не только для смартфонов Apple, но и планшетов.

Видео, в котором процедура перезагрузки iPhone показана наглядно:

Ранее УНИАН рассказывал, почему на экране iPhone появляются желтые и зеленые точки – на самом деле, это не баг, а фича. Функция сама по себе очень полезная, однако не самая известная.

Впрочем, не все функции Айфонов славятся своей полезностью – мы писали об одной из таких, которая серьезно нагружает аккумулятор, и скорее всего, не нужна вам.

Также УНИАН делился советами, как не "убить" зрение, активно пользуясь смартфоном. Чтобы минимизировать их усталость от экранов, необходимо изменить некоторые настройки экрана смартфона. Они встроены в Android-смартфоны и Айфоны по умолчанию.

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