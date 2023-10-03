Новенькие смартфоны iPhone всегда работают быстро, поэтому никакого дискомфорта пользователи обычно не испытывают. Однако, со временем, программное обеспечение становится более требовательным к аппаратным характеристикам, что может сказаться на скорости работы устройства.
Таким образом, рано или поздно, возникает вопрос: как ускорить работу iPhone? Например, смартфон можно принудительно перезагрузить через специальную комбинацию клавиш – это банальный, но самый быстрый способ его ускорить.
Чтобы оживить старенький iPhone:
- Быстро нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости
- Быстро нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости
- Зажмите и удерживайте боковую клавишу (Power). Теперь дождитесь, пока не погаснет экран, а потом отпустите.
После этого смартфон принудительно перезагрузится. По словам экспертов, эта процедура помогает ему избавиться от большинства мелких багов. То есть на какое-то время исчезнут подлагивания, торможения и другие раздражающие вещи.
Все дело в том, что мы привыкли, что наши телефоны, в отличие от ноутбуков или ПК, работают непрерывно в режиме нон-стоп. Поэтому время от времени их полезно принудительно перезагружать.
К слову, аналогичная процедура актуальна не только для смартфонов Apple, но и планшетов.
Видео, в котором процедура перезагрузки iPhone показана наглядно:
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